想向偶像致敬　陳國峰入行10年首開個唱

參加無綫歌唱節目《超級巨聲》入行的藝人陳國峰（Penny）舉行首個個唱發布會，他受訪時坦言心情緊張，問到如何促成是次個唱？他表示：「要多謝《流行經典50年》，多謝家燕姐（薛家燕）同小田哥（黎小田），我上咗去節目後有好大回響，於是有人搵我開今次個唱。我入行差不多10年，一直做住同唱歌無關嘅嘢。（個唱有咩特別表演？）希望抽到時間去排舞，由細到大都好鍾意郭富城，想向佢致敬，所以會跳唱佢嘅勁歌熱舞。我會盡量練好啲，睇吓搵唔搵到郭富城嘅排舞師Sunny Wong去排舞。（會唔會請郭富城嚟睇？）我都想，試過搵，但未必得，佢可能太忙。（到時會唔會騷肌？）大家會唔會睇到厭？如果大家想睇，徇眾要求下我可以除。」



Penny指入行以來出過4首兒歌，笑言會在演唱會上唱這幾首代表作，而一眾《兄弟幫》的主持也會上台助陣：「佢哋好鍾意跳舞，上次我哋一齊上船登台都係唱郭富城嘅《對你愛不完》，就係由林盛斌負責排舞，我哋好認真，每個動作都研究咗好耐。（會唔會想請家燕姐？）會請佢嚟睇。（請佢上台跳十字舞？）當日好隨意，因為舞台同觀眾席近，隨時可以請佢哋上台。」