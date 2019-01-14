古巨基開騷搵子華神做嘉賓：想請埋古仔！

歌手古巨基（基仔）宣布4月11至12日假紅館舉行《古巨基-我們世界巡迴演唱會香港站PART2》，受訪時，他重提開記者會的費用，包25架紅Van請市民免費搭車，更坦言包車花費了20萬港元：「兩條路線盡量覆蓋港九新界，又要包車身，所以預算比起喺酒店舉行記者會仲要高，但用得更有意義。」問到會否扮乘客上車玩Surprise兼唱埋歌？基仔大賣關子笑言有機會「亂入」：「我私底下都好耐冇搭過小巴，2年前拍戲就做過小巴司機。」



講到演唱會Part 2的不同之處，他透露歌單及製作上會加入新元素，更特別預告舞台會有大改動，因他去年開騷時不慎墮台受傷，他表示：「大家應該仲記憶猶新，上次想開多啲觀眾席，所以當升降台降落嚟，只係得1尺多嘅通道，經過上次意外，今次就同公司講Cut一行觀眾席，加闊通道3尺。（會唔會預多少少時間踩台？）當然踩台時間愈多愈好，今次一定會加倍小心同提高警覺性，開騷前都會注重身體，自己都習慣戴口罩。」



至於嘉賓方面，基仔興奮指早有目標人選：「想請黃子華，因為上次開騷撞正佢閉關準備棟篤笑，就唔搞佢，今次Part 2想請佢嚟。（已經邀請咗佢？）未開口㗎！希望大家一齊集氣！」問到可會請叱咤「我最喜愛的男歌手」得主古天樂做嘉賓，「雙古」同台演出？他笑言首先要多謝對方幫手拍片宣傳演唱會：「上次佢係以『五虎』形式嚟，今次可能問吓佢可唔可以以個人形式上台唱歌，佢攞咗獎就梗係要嚟我個演唱會。」



講到門票明日正式公開發售，基仔指今次賣飛會採用政府的新措施：「第一日淨係網上賣飛，第二日先至可以喺門市售票處賣。（你覺得新措施有冇效改善黃牛飛情況？）最好嘅方式仲要時間慢慢去探討，但新嘅賣飛方式係一個進步。」



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