前年失婚！Chris Pratt向阿諾愛女求婚成功

近年憑漫威《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）與《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列電影上位的39歲美國男星Chris Pratt，前年驚爆與結婚8年的女星安娜費莉絲（Anna Faris）離婚，消息震撼全城，不過連月與動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）29歲愛女嘉芙蓮（Katherine）打得火熱的他，原來已經準備好再婚，今日突發宣布已求婚成功！



Chris今日於社交網上載咀女友相放閃，相中嘉芙蓮無名指戴上鑽戒冧笑，他更配上冧爆留言：「甜美嘅嘉芙蓮，好開心你應承我！我好高興可以同你結婚，亦好自豪同你大膽咁生活。」Chris的驚喜消息一出，大批粉絲派心心及留言祝賀！Chris日前已被拍到為嘉芙蓮搬屋，當時有傳二人有望同居，原來已經更進一步準備拉埋天窗！



Chris前年與安娜各行各路，去年6月才被拍到與年輕10年的嘉芙蓮野餐爆戀情，二人連月不避嫌大方拍拖，Chris與安娜的囝囝亦時有同行，男方更與女友家人齊齊度假，完全入晒屋。



