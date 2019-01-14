心痛謝娜被誤會炫夫 張杰發長文爆真相

內地女星謝娜同老公張杰婚後恩愛如昔，雖然佢哋唔係經常喺網上高調晒愛，但每次謝娜喺節目上講起老公，都會流露一副幸福樣！不過近日有啲網民就認為謝娜經常喺節目提及老公，令人厭煩。今日張杰喺網上發長文為太太發聲，並指每次太太被誤會，佢都感到相當心痛，並想為愛妻講說話，但謝娜堅決表示：「你好好做你的音樂，不要管這些，不重要。」



以節目組要求為先



佢又話：「但是看到有些人都不了解真相，今天我還是想說說我知道的事實。《妻子的浪漫旅行》本來就是討論夫妻相處之道的，導演跟娜娜說得最多的話就是：娜娜，記得這是夫妻情感類節目，要找話題Cue到棚裏的丈夫們啊。娜娜做了這麼多年的節目，當然會以節目組要求為先，我想說，差不多兩三天的錄製剪成一期節目一個多小時，後期留哪些，剪輯完提多少次自己的丈夫，是娜娜能決定的嗎？」



為太陽女神驕傲



張杰又指即使太太多次被觀眾誤會，亦不作解釋，堅持做好自己，清者自清，不想令身邊人擔心，才令他更為痛心：「這樣好的妻子，我真的為娜娜驕傲。而作為丈夫，我心疼她要強下的忍耐和懂事。我愛你，我的太陽女神！」



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