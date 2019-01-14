蔡瀚億扮呂奇差啲中暑　靠自我催眠散熱

上世紀黑白粵片年代，玉面小生呂奇創造出獨一無二的奇哥風格，今年輪到蔡瀚億（BabyJohn）上陣，在以60年代背景的懷舊劇《荷里活有個大老千》中扮演「舒奇」，

BabyJohn表示除了參考懷舊片外，亦有參考羅嘉良神作《難兄難弟》，但他亦加入不少新元素。



其角色講述他自幼與吳業坤齊被老千收養，其後變成演員，每次拍戲例必呂奇上身，離開影廠就回復爛賭本性，不過隨着劇情發展角色會由喜轉悲，他說：「呢部戲有好多搞笑位好攞膽，頭段有好多生活上嘅搞笑情節，去到中段就多淒涼位，基本上愈拍愈慘，所以中段我每次去到片場，情緒都好波動，大上大落，我個角色係鍾意賭，但冇因為呢次拍戲而去學，因為角色名叫『舒奇』，唔輸就奇，學咗有機會贏，唔學就一定輸，keep住輸就得喇！」



雖然是拍笑片，但鏡頭後其實相當辛苦，日日「鹹魚生曬」由底濕上面變乾再濕再乾，又鹹又臭又黐立立，他說：「我哋喺一個38至40度底下嘅鐵皮廠拍攝，太陽曬落鐵皮嘅熱力直接射入室內，每次我一落車入片場化妝間嗰吓已經熱到底褲都濕埋，我有個造型係着三件頭西裝，有次去室外拍嘢，真係好熱，得一把大排檔風扇，我就坐埋去，瞇埋眼自我催眠，話畀自己聽唔熱，但工作人員見我唔郁以為我中暑，係咁攞水畀我，嗰種熱嘅狀況，其實係令人感覺喺中暑邊緣。」