網民封「冰封俠」　54歲曹永廉自爆不老秘密

藝人曹永廉（阿廉）、唐文龍、楊卓娜、漢洋與譚嘉荃及星級化妝師Will Or，為旺角醫學美容新店開幕活動擔任剪綵嘉賓，吸引大批市民圍觀，有份主演熱播劇《大帥哥》的阿廉大受歡迎，獲不少市民索合照，人氣爆燈！



鄭嘉穎皺晒皮



54歲的阿廉，不單止人氣勁，保養得宜的他近日獲網民封為「冰封俠」，問他美容心得，他笑言後生時沒有特別保養，純天然，但有感近年出現衰老迹象，故此多了關注儀容，多做保濕、敷面膜、Facial等，又會注重健康飲食少糖少鹽：「其實最重要係心態，開心，個樣就會後生。」問阿廉身邊朋友中，覺得邊位跟他一樣保養得宜？他笑言身邊個個朋友都保養得不好，更點名指鄭嘉穎、黃智賢、蕭正楠老得快，他說：「我身邊個個朋友都keep得唔好，你問我身邊邊個朋友老得好快呢？一定係最老友嗰幾個，大家都知道啦！嘉穎皺晒皮，黃智賢個樣睇落仲大過我，但其實佢年紀係細過我，仲有蕭正楠，有啲劇佢可以做我阿哥，佢真係要檢討下！所以喺我身邊嘅人老得快，唔代表我後生，希望佢哋注重下，尤其是嘉穎唔好咁勞碌。」



彈蕭正楠孤寒



提到《大帥哥》收視高口碑好，阿廉亦聽到不少同事大讚劇集好睇，令他感到很高興。農曆新年將至，阿廉表示將陪伴家人四出拜年，問會否叫已宣布婚訊的蕭正楠封大利是給他？阿廉笑說：「今年佢揚晒，都幾大鑊！不過佢好孤寒！唔會封畀我，叫佢封畀我啲小朋友，我啲仔女曾經當佢係偶像，雖然佢依家結咗婚，我個女對佢冇晒興趣，但都希望佢會封番封大利是畀佢哋。」



唐文龍擇偶要求高



同樣樣貌身形「十年如一日」的唐文龍自言是貪靚一族，所以對保養非常講究，講到踏入2019年，會否希望宣布「封盤」？他說：「女友都冇，何來『封盤』？爸爸催過我，催到近年都放棄。」問他是否要求高？唐文龍直認不諱：「最緊要同我夾得埋，對我阿爸阿媽好，皮膚白、唔好太瘦，至於識唔識講廣東話丶普通話、英文已經唔重要。」



另外，楊卓娜透露妹妹楊怡較她貪靚，問她會否傳授生仔秘方給楊怡，卓娜即表示：「生小朋友係講緣分，佢有自己計劃，知道媽咪有幫佢調理身體，佢自己都有食中藥調理。」