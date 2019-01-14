寸伴娘利嘉兒幼稚　蔡一鳳：唔夾難做朋友！

名媛蔡一鳳將於周日舉行慈善晚宴，今日邀請了名模好友陳嘉容（Eunis）義助培訓小模特兒為當晚表演時裝騷。談到被爆與昔日好姊妹利嘉兒（Lily）關係決裂，她直言當初不想回應報道：「本身好怕是非，有朋友send報道畀我，知道佢講咗啲嘢，為咗唔想搞到咁肉酸，就回應吓。」她指與對方相識是雙方老公介紹：「話佢啱啱好番（指Lily曾患情緒病），想我幫手介紹少少朋友畀佢認識，有event都有叫埋佢出席。不過我比較慢熱，好難交心，如果交心就係好friend。」



講到結婚時找Lily擔任伴娘，蔡一鳳解釋：「我喺外國讀書，幾乎全部朋友係外國人，唔識講中文，老公係半個電視圈嘅人，為咗方便照顧賓客同傳媒，所以搵港澳朋友做兄弟姊妹。而Lily同Bong（Lily老公）好熱心向我老公推薦想幫手，所以唔應該拒絕人。」她強調二人不是很熟稔。問到傳聞是否屬實？她說：「我覺得係一啲好小嘅事。（唔再係朋友？）大家處事方式唔同，一件咁relax嘅事搞到咁肉酸，唔係咁夾，幾難做朋友！始終我做生意，啲朋友比較成熟。（即係話佢幼稚？）處理方法，其實佢搵我傾係OK嘅，不過大家忙冇見面，有時啲嘢唔需要攞出來講。」她解釋二人少見面，因此疏遠了，但並非不和，續說：「有人問我會唔會請Lily（百日宴及慈善晚宴），我係冇請嘅，亦聽到佢回應話『時間點解咁啱』，我聽得明個意思…我已經有三間公關公司幫手，唔需要用咁嘅手法宣傳。」



蔡一鳳又表示其龍鳳胎子女現時三個月大，因餵哺母乳，每隔三小時便要起床：「依家聰明咗，我泵定啲奶出嚟畀工人姐姐餵、換吓片，冇咁辛苦。（老公有冇幫手湊仔女？）淨係幫手玩，佢好開心，每朝早都同仔女玩完先至返工，唔捨得出街咁滯！做完嘢好早返屋企，個女好嗲佢，仲話不愧係前世情人！我都有一個，大家唔使爭。」



另外，同場的Eunis一向有開班教模特兒行騷及儀態，她表示首次教小朋友行騷。問到會否怕小朋友不聽教？Eunis笑言：「小朋友唔聽話就話畀家長知！」而蔡一鳳則指Eunis是嚴師，亦曾經教過她儀態禮儀：「從小糾正儀態係好，等小朋友大啲都想佢哋上堂。」此外，一向經營cashmere時裝生意的Eunis，表示新一年會與拍檔營運護膚品牌，投資至少六位數字。