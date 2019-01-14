冷親驚傳染個女　陳柏宇忍痛自我隔離

歌手陳柏宇（Jason）抱恙為新碟《PRESENT》舉行簽名會，並即場獻唱新歌，唱畢更向主持人許文軒表示自己「痰上頸」，又笑謂︰「做呢份工好難請病假！」之後Jason和粉絲大玩遊戲，與勝出的女粉絲「愛的抱抱」10秒時，他笑言︰「平時同老婆都冇抱10秒咁耐！」令全場爆笑。



Jason受訪時透露近日冷親，有進行「自我隔離」以免傳染給愛女Abigail︰「尋晚覺得自己真係開始病就冇抱。（唔會忍唔住想抱同錫錫？）都有忍唔住，臨出門口幫佢換片都戴番個口罩，遠啲先畀佢睇吓我個樣。」



囡囡變靈感來源



講回今次新碟，Jason有份參與多首歌的創作，問到2019年會否踏上創作之路？他即率先爆會再出一首歌︰「就係嗰時喺斯德哥爾摩寫嘅，會擺落下隻碟度。（預計幾時出碟？）都係下半年度嘅時間。」問現時的創作靈感會否都與囡囡有關？他坦言都會，但題材方面冇限制︰「可以照寫情歌，但我可能係幻想緊我個女嘅愛情故事。」而講到會否挑戰填詞時，Jason就笑指不會，因為不是能力範圍做到的事，無謂「越界」。