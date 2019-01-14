愛火重燃癡纏攬腰　張建聲買首飾冧陳嘉莉

憑爆紅網劇《反黑》中「招積」一角彈出的張建聲（Justin），與陳嘉莉（Kelly）去年4月突然宣布分手，同年年尾峰迴路轉重燃愛火，男方更表示要努力改變自己，兩人自此後更轉玩高調晒恩愛！



主動停低睇首飾



日前東網發現他們一同到旺角做Gym，其中身穿螢光黃色、Sharp醒衞衣配黑色Leggings的全素顏Kelly，與全黑運動裝扮的Justin前後腳步出健身室，期間二人只顧各覆電話未有交流，直至踏出大廈後即化身「糖黐豆」風騷十指緊扣行街。行到首飾店前，Justin自動拉一拉女友手示意停低，繼而企在櫥窗前望兩望，再直接入店挑選心頭好，極速於店內巡視一周便埋櫃枱試戴手鏈，全程見女方四萬咁口冧笑，果然有男友錫住心情大好！



肉緊攬腰咬耳仔



貌似「早有預謀」的Justin遂以手勢向店員形容心水手鏈，得手後更親自替Kelly戴上，服侍周到大加分！但未知是否不合女友心意，他們逗留約十分鐘便轉移陣地到旁邊的體育用品店再戰，Justin拎起多件運動衫拼落Kelly度Size，同時伸出紳士之手主動幫女友孭背囊，認真體貼又細心！未幾，見Kelly一手拎住戰利品、一手拖住愛郎幸福滿瀉離開，等候過馬路時二人無顧旁人眼光愛得轟烈，肉緊攬腰、咬耳仔、大笑樣樣齊，現場瞬間充滿粉紅泡泡！最後一對戀人於鬧市人群中消失。



見過家長



事後Kelly接受訪問，問到何時正式復合？她拒絕透露指：「多謝關心。（邊方先做主動？）主動？要問番佢啦，哈哈！唔想答咁多。（之前分手後Justin曾經傳出多段緋聞，有問番是否屬實？）哈哈，冇興趣知。」翻撻後更確定視對方為結婚對象？她笑謂：「順期自然，結婚呢啲唔強求，目前以工作為重。」追問當日Justin是否想買首飾做「箍煲」禮物？她聞言即大笑否認︰「咁啱行過睇吓啫！幫佢慳錢呀！」Kelly續自爆早已見過家長，都非常熟絡，故新年都會去男友家拜年𢭃利是。

