濕身慶祝煞科　胡鴻鈞走唔走得甩？

無綫劇《救妻同學會》由一班後生藝人胡鴻鈞、劉佩玥、朱智賢、伍富橋、黃庭鋒、黃美棋、譚永浩、李任燊、劉溫馨同蔚雨芯聯合主演，尋晚終於大結局喇！成班演員拍嗰陣一齊嘻嘻哈哈，啱傾又啱玩，拍完大家都齊聲話好唔捨得，朱智賢仲話拍完有啲失落，覺得好空虛，而蔚雨芯仲以為大家拍完唔可以再見面，覺得難過。



黃庭鋒首位遭殃



佢哋拍攝煞科當日，咁啱又喺沙灘，當然要大事慶祝吓！除咗食好嘢開香檳之外，仲有餘慶節目，就係掟人落海，睇吓邊個遭殃先！首位落水嘅係黃庭鋒，佢亦係最慘嘅一個，真係浸到成身濕晒。主角胡鴻鈞當然亦成為目標，但佢就好好彩，被抬住但最後走甩咗，免濕身。最後輪到黃美棋，不過話晒都係女仔人家，當然要憐香惜玉，想抬起佢時，佢不停掙扎，大家亦唔敢再勉強，最後佢成功逃過一劫。一班後生仔玩到忘晒形，好開心，最後當然要嚟個合照，大團圓結局！



網民有話兒：

Yaxxy：佢哋玩得咁開心，睇到都開心！

Jax：唔想套劇咁快播完！

Wixxie：我都想玩理一份

Samxx：想睇劉佩玥畀人掟落水。



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