課金兼調情　曹曦文公然搶戲趙麗穎冇碇企

由內地人氣花旦趙麗穎主演的內地劇《你和我的傾城時光》最近爆是非，第二女主角曹曦文加戲，令趙麗穎主角鋒芒不保！《你》劇播映以來收視不俗，一直高踞榜首。不過，有女演員指名道姓炮轟現年35歲的第二女主角曹曦文帶資進組，為自己瘋狂加戲，戲份甚至比趙麗穎多！有指她所加戲份都是與男星張峻寧的親密戲，她私下還主動約會男方，耐人尋味。事件曝光後，令在娛樂圈混了18年的曹曦文即時登上熱搜，一夜爆紅！



寸鋒菲復合太高調



曹曦文於2010年憑劇集《野鴨子》初嘗走紅滋味，得過不少獎項。她因氣質與外貌跟劉濤相似而為人熟悉，可惜有劉濤的樣，沒劉濤的命，她於2014年4月被爆閃嫁富豪兼育有一女，惟同年11月承認已離婚。



其實曹曦文的言行向來備受爭議，她曾在微博不點名批評謝霆鋒與王菲拍拖高調，且用詞激烈：「一個男人讓一個女人為他生了兩個兒子，分了，又跑去和前女友戀愛，好就好吧，非得這麼高調嗎？！別打着真愛的旗號不要臉了！栢芝該有多難受，會置人死地的！最看不起沒有責任感的男人！」此番言論引起大批網友不滿。



衰霸道被踢出節目



最近有粉絲指曹曦文在《如懿傳》戲份少，她回覆時稱以後也不會隨便去救場，其實該劇有周迅、霍建華及張鈞甯等演員坐鎮，她竟以「救場」自居，難免令人覺得她驕傲自大！另外，她在節目《我就是演員》排練時盡顯強勢，強行將對手的對白改成自己的對白，並當面訓斥另一演員的處理手法，惟未獲認同，在投票環節中因得票最少被淘汰，簡直當場被打臉！