東方日報C1：Cara G.生到斷擔挑　慳養3個B

近年市道不景，不少模特兒正面臨「斷橋」危機，將於5月誕第三胎的名模Cara G.，坦言正承受龐大的經濟壓力，最低潮時曾經歷至少兩個月沒收入，但她咬緊牙關，死慳死抵，都要留最好給小朋友，更實行慳錢三式。



去年11月宣布懷第三胎的Cara G.，預產期為今年5月，她坦承第三胎並不在計劃之內，因此發現懷孕那一刻，感到十分驚訝，她笑言：「呢胎係個好大嘅驚喜，絕對唔係我哋預計之內，尤其老公知道之後，差啲心臟病發。」眾所周知，在香港養兒育女開支龐大，三度當媽的Cara坦言面臨沉重的經濟負擔：「有兩個小朋友嗰時已經好有壓力！由於我同老公依家都係自由職業，佢係攝影師，我係Model，我哋每個月嘅收入都唔太穩定，所以都幾大壓力。其實喺香港生三個小朋友，真係好瘋狂！」



執二攤唔買衫



模界發展機會愈來愈少，Cara曾經歷至少兩個月沒有收入，只靠老公賺錢和她的積蓄維持生活開支，而第三胎的來臨令她壓力百上加斤。她透露現在習慣將每月一半的收入儲起，為三個小孩將來的生活積穀防飢，甚至慳自己也要留最好給他們，實行三招慳錢大法，包括不買化妝和護膚品、向身邊朋友承接小孩用品之外，為讓小孩多親近大自然，經常帶他們遊山玩水享受免費又開心的活動，盡量節省開支。



報讀公營小學



至於教育方面，Cara坦承無法送兩個女兒入讀私立小學，直呼：「impossible！」，只因學費實在難以負擔，故打算為分別三歲和四歲的女兒報讀公營小學，讓她們多學習廣東話，她說：「我唔覺得會變成怪獸家長，小朋友喺呢個年紀，學習唔係最重要，我想佢哋盡情享受童年。佢哋依家開始返學，一日返三個小時，不過主要因為我要出去工作賺錢，如果我冇金錢上嘅煩惱，唔使工作嘅話，都會留佢哋喺屋企玩。」雖然Cara承受種種外來壓力，但她表示暫不打算搬離香港：「無論將來搬去邊都好，香港係我第二個家，我一生人絕大部分時間都喺香港度過。」



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