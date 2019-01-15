【好想暈低】34G麥紫莉迷之角度胸壓任何仁

「深度，深度，5cm嘅深度」這句話加上Beat，近月成為城中熱話，「任何仁」亦紅爆！34G嫩模麥紫莉（Chili）獲醫療中心邀請，日前與任何仁合作拍攝新一輯短片，片中任何仁不再只救男人，更有機會被美女胸壓施救！



短片除了有指定的心外壓急救動作和唸口簧歌仔外，Chili更會穿上茶餐廳制服擔演外賣仔，被任何仁救醒，還有任何仁被嚇暈的搞笑情節。穿背心仔、熱褲的Chili披上茶餐廳制服演得入型入格，她說：「當我知道要演外賣仔呢個角色，我即刻諗起《行運一條龍》嘅舒淇，因為佢演得好靚好有型，所以我呢個星期翻睇咗七次！」雖然短片以搞笑手法拍攝，但心外壓的手法絕不能錯，Chili表示既興奮又緊張：「人生第一次做心外壓，原來唔係睇電視咁簡單，要度準位置，仲要識用力，好彩醫療中心有職員喺度教我，但係埋位時導演要求我動作要誇張啲，勁驚會整斷任何仁啲胸骨！」片中的任何仁即說：「Chili做心外壓絕對會令被救者快啲醒番，因為大家都好想喺呢個角度望住佢！」

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