【被以為家暴】陳詩欣成《3日2夜》收視女王

無綫旅遊節目《3日2夜》向來是美女溫床，除了介紹旅遊勝地之外，省鏡女主持亦是賣點，去年有多位花旦小旦曾拍攝此節目，包括湯洛雯、朱千雪、陳瀅、劉佩玥、張曦雯、江嘉敏、劉穎鏇、阮兒、伍樂怡、陳詩欣及鄺潔楹等，而全年最高收視的一集，是由陳詩欣（Eunice）及陳睿雯於9月15日播出的韓國篇，有15.8點，揮低其他知名度更高的女藝人，認真威威豬！



對此，Eunice表示去年有三輯節目出街，跟陳睿雯的確很有默契：「佢有傻大姐感覺，好多嘢我估佢唔到，可能觀眾鍾意我哋嘅反應。另外，雖然我平時都有甫泳衣照，但電視機前面着真係第一次，算係奉獻咗畀《3日2夜》。」Eunice又預告她於2月會有新一輯日本篇出街，跟《美女廚房》好友鍾晴一同拍攝：「拍咗8日，我哋喊晒好唔捨得，玩得好開心，所以大家記得要留意喇！」



另外，對於右臂上的「瘀青印」引起網友關心，Eunice表示其實是胎記，一直以來經常有朋友關心她是否被家暴，相當搞笑！



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