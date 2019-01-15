再演王世子！朱智勛《李屍朝鮮》勇武打喪屍

Netflix豬年重頭巨作《李屍朝鮮》（Kingdom）將於1月25日上架，劇集請來憑韓國賣座電影《與神同行》再度攀上事業高峰的人氣男星朱智勛擔正演出，他在劇中飾演朝鮮的王世子，含著金鎖匙出生在皇室家族，本應過着無憂無慮的生活，但他的父王因故過世，之後更離奇死而復生。



作為孝子的朱志勛深信，生要見人、死要見屍，「奸妃」王后卻從中作梗，刻意隔絕兩人，固中當然隱藏著更大、更邪惡的陰謀！朱志勛決心查出父王的死因，卻在離開深宮展開調查途中，遇上喪屍圍城，生死命懸一線。在劇中他要挑戰大量的追逐戲份及武打場面，他不僅需要精進拳腳功，同時也有多場內心戲，考驗他的演技，導演就大讚朱智勛是他心目中理想的王世子形象。



《李屍朝鮮》是以15、16世紀的朝鮮王朝為背景，在一個衰落和腐敗的王國，已故國王死而復生，國內隨即流傳各式各樣的奇怪傳聞，恐怖的瘟疫開始蔓延，染上瘟疫的人不會死去，卻依賴吃人肉維持生命，行屍走肉，而陰謀論者指摘朱智勛飾演的王世子是瘟疫的始作俑者。王世子為了證明自己清白及查出父王的下落，決定冒險出宮展開調查。

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