美國男歌手R. Kelly的性侵受害人紀錄片最近上映,樂壇中人紛紛劃清界線,繼百變天后Lady GaGa抽起與他合作的2013年作品《Do What U Want(With My Body)》後,加拿大天后莎蓮迪安(Celine Dion)亦加入杯葛R. Kelly的「#MuteRKelly」行動,抽起與他合作的1998年作品《I'm Your Angel》,不再於串流音樂服務播放。



另外,饒舌歌手Chance the Rapper亦低調抽起與R. Kelly合作的2015年作品《Somewhere in Paradise》。