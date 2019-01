藝人陳智燊(Jason)自從榮升爸爸之後就頻撲賺奶粉錢,呢日仲貼心到「父兼母職」,反串扮女人變「Miss Chan」!Jason喺人中左側點咗粒銷魂痣、化埋眼線同紅唇妝,頭上仲綁咗條好繽紛嘅頭巾,都幾有異國風情,不過襯上佢嘅壯碩身形就…Jason盞鬼留言:「“Miss Chan” Pleased to introduce our new family member Miss Chan.Who is she?Where's she from?Where can you meet her?(好開心可以為大家介紹我哋屋企嘅新成員Miss Chan。佢係咩人?佢來自邊度?你可以喺邊度見到佢?)」唔知囝囝有冇被「Miss Chan」嚇親呢…



有網民見到呢個Look之後搞笑地指「Miss Chan」係太婆,仲有品味獨特嘅網民大讚「Miss Chan」好索好Hot,正所謂各花入各眼,明白嘅!