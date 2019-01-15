莊思敏恨一年內結婚生B　郭羨妮祝佗孖胎

藝人郭羨妮（Sonija）、莊思敏（Jacquelin）到apm出席「開運潮豬迎新春」記者會，同場有新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎小姐，及新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）李少芬小姐。Sonija表示新年派利是開心事，但亦笑言會叫囡囡𢭃利是，而老公會從北京回來，自己就負責炮製新年大餐：「我會煮啲好味嘅嘢、大魚大肉，例如花膠扒、鮑魚。（全部自己煮？）係呀，要學好容易，上網睇片學咋。（老公讚好食？）係呀！佢最鍾意我整嘅焗羊扒、西洋菜湯，同埋包餃子。」



緣分冇得強求



Jacquelin以低胸騷腿打扮上陣，她透露今年三姊妹會回馬來西亞過年：「因為屋企人喺嗰邊，返去都係飲飲食食同拜年。」問到拜年時親朋戚友可會催婚？她笑言：「梗係會啦！催到唔想再講。（有信心𢭃埋今年利是，出年派利是？）信心年年都有，但年年都係咁，隨緣。」Sonija就謂緣分不能強求：「突然間嚟，好似我咁無端端就有，好快㗎。」



一次過搞掂人生大事



問Jacquelin可希望在一年內結婚兼生仔？她笑言：「梗係啦！一次過做晒。」身旁的Sonija笑言：「你要孖胎。」而講到妹妹莊思明是否結婚將近時，Jacquelin就表示：「唔知呀，冇問，唔想畀佢好大壓力，順其自然，佢哋自己有分數。（佢男友楊明會唔會一齊去馬來西亞？）唔知呀，可能佢都要做嘢，同埋佢都有自己屋企人。」



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