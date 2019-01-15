相隔廿年！星爺栢芝重現《喜劇之王》經典

周星馳今年的賀歲力作《新喜劇之王》，而相隔廿年的《喜劇之王》黃金組合——周星馳和張栢芝，兩人亦因此戲再度合作，只不過由幕前移向幕後，昔日的「尹天仇」變成導演，誠邀「柳飄飄」為電影特別聲演，星爺坦言如果要拍喜劇之王，張栢芝自然是不二人選。



今次星爺與栢芝因工作而重聚，兩人久別重逢，栢芝覺得星爺與自己的預想中很不同，她說：「佢依然好後生，沒有我想像中做導演好滄桑的樣子。」當被問到為何邀請栢芝為戲中角色配音，星爺笑說：「拍喜劇之王喎！如果唔係搵佢，我都唔知可以搵邊個。」



星爺透露《新喜劇之王》是講述一個臨時演員的奮鬥過程，當中的故事跟大家所認識的《喜劇之王》看似類同，其實內有乾坤。除了秉承了自己的喜劇風格和特色，星爺更認為今次作品的女主角比較似自己，而栢芝認為《新喜劇之王》仍然保留不少周星馳的個人風格。



星爺賣口乖讚栢芝



「尹天仇」與「柳飄飄」再次碰頭，少不免會勾起當年拍攝《喜劇之王》的種種回憶，回想自己第一部戲就要與星爺拍對手戲，栢芝坦言：「我反而唔驚佢，係驚自己做得唔夠好，我知道自己用心就可以演得好。」星爺隨即補充：「其實栢芝唔使用心都可以做得好好。」



人生有幾多個廿年



星爺的經典作品多不勝數，今次以新故事內容去拍攝《喜劇之王》，別有一番味道，栢芝覺得這是一個很好的選擇，她解釋：「大多數人都覺得周星馳就是與搞笑掛勾。人生有幾多個20年，想拍就去拍！」說不定《新喜劇之王》會成為星爺另一喜劇經典。