佗B六個月！岑麗香腳踏4吋高踭拗親勁驚嚇

佗緊B嘅靚媽岑麗香（香香）、陳凱琳（Grace）到沙田出席活動，香香身穿紅色低胸裙，懷胎六個月的她腳踏4吋高踭鞋，上台時更不慎拗一拗，司儀陳安立即叫她要小心！



講到香香險些仆親，她笑言：「我覺得冇呀。（有冇問準老公？）都係一個鐘啫！一落台就換拖鞋。」她又指跟Grace兩個大肚婆出席活動有很多話題：「例如會好易攰，廁所都要去多啲。」對於王祖藍拍攝內地真人騷節目時直播太太李亞男生B，問香香會否效法？她說：「我又未必，比較怕醜，不過我抱咗佢哋個BB，超得意，其實兩個都似，唔係唔似祖藍，祖藍五官縮細咗原來好靚！輪廓就似亞男。」



佗B期間成長不少



香香又表示這段懷孕時間令她成長不少：「自己一向好怕曱甴，不過最近見到，我就諗、唔可以再係咁！我將來要照顧小朋友，於是我一手揸住紙巾拍落去殺咗小強，之後要再勇敢啲！（老公強強係咪都成長咗？）佢都有做research，諗買咩會令我同BB舒服啲。（ 有冇趁機使盡老公？）間唔中啦！都係身邊朋友叫咋！不過我都唔想咁公主，朋友叫我減少啲運動量，但我唔想淨係坐喺度，都想自己郁多啲。」