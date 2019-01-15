吳若希大哭訴　唔想同菊梓喬「同行」！

星夢歌手吳若希（Jinny）、周柏豪、菊梓喬（Hana）、胡鴻鈞、戴祖儀等，今日為節目拍攝賀年特輯。傳不和的「師姐妹」Jinny及Hana一齊坐低受訪「拆彈」，十足開記者會！提到日前《勁歌金曲頒獎典禮》的「花生事」，當Hana獲頒「最受歡迎女歌星」時，Jinny被指笑到露齒兼浮誇大笑祝賀，她聞言自抽：「嗰晚我哋表現真係好精彩！（得你一個咋喎。）我嗰晚嘅表現好精彩！其實喺佢攞獎之前都有諗過我做乜都衰，笑同唔笑都衰。」繼而轉身指Hana當時冇反應，Hana澄清笑指：「嗰時我太激動，震晒又喊晒，你感覺唔到？我抖唔到氣咁，個腦一遍空白，過度興奮。」Jinny接話：「我嗰時都過度激動。」



早知唔去頒獎禮



問到Jinny為何有如此誇張反應？她解畫指當時冇笑任何人，搞笑話早知唔去頒獎典禮：「係笑緊自己，心諗又要畀人影相同寫不和，要申請以後唔同Hana一齊坐！坐埋一齊就話我哋不和，唔一齊坐就唔會再畀人講同有相，真係好攰、好辛苦！呢劑嘢要同老闆反映，本身抱住睇騷心情去，大佬呀！你哋（網民）唔好將心入面諗嘅嘢當真。」



真心讚對方值攞獎



Jinny又指真心認同Hana於自家公司平台受歡迎程度高、投票率大幅拋離自己，故由對方得獎是值得又冇問題，並大讚Hana：「未入公司就識佢，知佢對唱歌好有熱誠、夢想，我都唔夠膽自己Hold一個演唱會，佢有充足嘅精神、時間、體力去準備演唱會。」



打工求開心同錢



問到Jinny會否因為Hana攞女歌星而唔開心？她再次大笑說：「點解呀？冇咩好唔開心，我唔去頒獎典禮同唔攞獎都可以，但公司嘢要支持。」並指每個人於不同階段所追求的事都不同，打工都為求開心同搵錢，如果開心便繼續。



自爆同柏豪「不和」



再講到Jinny於IG Post相冇Hana份，Jinny即嗌救命：「佢（Hana）嗰時行開咗！張相冇佢唔代表不滿佢！」又不禁主動自爆另一單「不和」：「當時柏豪坐我隔籬，但冇影佢，係因為我不滿佢，同佢不和！假嘅唔使拎出嚟討論，真嘢唔怕講！」遂叫記者問柏豪回應，之後即伏於Hana膊頭「喊」，Hana亦識做拍師姐膊頭安慰，十分爆笑！



Hana自認未夠班



記者追問二人於新一年是否希望變得更友好？Hana避答指：「身體健康！（你哋變友好？）冇唔友好，係我哋太忙，又要照顧家人少見面。」至於講到她入行兩年就越級挑戰獎項，她自認未夠班：「都明白佢哋點睇，但要澄清我入行4年，不過一切都係僥倖，冇僥倖冇Hana，咁啱好彩唔覺意攝到位，冇諗住同任何女歌手比較，自問知自己咩人，都係做好本分。」有指獎項更似勤工獎？Hana即自抽：「咁我真係好勤力，好珍惜機會，所以冇乜點放假、冇私人時間，不過我真係起步太遲、太慢，要追番啲時間。」



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