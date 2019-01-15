打拚多年捱出頭　林雪畢生感激兩個人

藝人林雪在今個豬年相當旺場，因為他有份演出三部賀歲片，由「豬肉佬」、茶餐廳伙記演到地產集團大老闆，由富商到基層角色都有，可算過足戲癮。除了電影外，去年他更成為廣告商搶手貨，出街的廣告多達十個，曝光率驚人！對此林雪表示：「係窮呀！嘻嘻嘻嘻。我最希望代言嘅產品銷量好，幫到廣告商，就係對佢哋最好回報。嚟緊新一年會更多時間離開香港出去做嘢。」



天津電視台拍專訪



近年林雪在香港內地兩地走，特別是前年他獲得亞洲電影大獎「最佳男配角」後，在內地更添名氣，生於天津的林雪早前獲天津電視台專程來港為他拍攝訪問，他亦一盡地主之誼，邀請攝製隊去上環一間老茶樓品嘗傳統粵菜。由於電視台覺得林雪在港奮鬥多年，是當地一個具代表性的演藝界人物，所以訪問時，亦以在港打拚到出頭作為主題。



初來港時冇目標



林雪在訪問時稱，他早於十四、五歲從天津來港，由第一份工做傢俬學徒到做雜工，人冇目標又四處遊蕩，直到有次他在桌球室偶遇伯樂林正英，對方提點他應該好好打工，更建議帶他去片場做場務，自此林雪便踩入影壇，後再得到恩師杜琪峯提攜，才令他漸有所成，故他畢生感激兩人的恩情。



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