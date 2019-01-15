餐牌玩19禁　朴成光酒屋拎女性開玩笑捱轟

現年37歲的韓國男諧星朴成光最近憑綜藝節目《全知干預視角》上位，他更與女經理人在《MBC演藝大賞》奪得最佳螢幕情侶獎，不過近日他就因為他開的酒屋「風氣紊亂」的餐牌和霓虹燈的字句就惹起爭議，有網民上載在酒屋拍攝的照片，見牆上的霓虹燈寫住以「風氣紊亂」的同音字開頭的「四行詩」：「無論豐滿的女人，還是可愛的女人，當然都喜歡，但我更喜歡你。」



而餐牌就是以成人影片檔案作為設計概念，上面更寫住「有食的享受，也有看的享受」，下面則有「西洋」、「日本」、「國產」及「南美」等分類，而菜式名字旁邊更有「.avi」，代表影片的檔案格色，不少網民鬧爆他用女性來開玩笑，對餐牌和霓虹燈的字句表示側目，並指對朴成光十分失望。



朴成光所屬的SM C&C事務所就指朴成光於兩年前在友人提議之下，批准對方用「朴成光的風氣紊亂」作為酒屋的名字，他亦幫手為酒屋宣傳，而友人則負責企劃及經營，該酒屋已於去年12月決定結業，將會於下月完成正式結束營業，朴成光對未有仔細了解用自己的名字開的酒屋表示抱歉，亦覺得自己也有責任，對感到不快的人真心表示歉意。