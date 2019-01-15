秉承傳統！張兆輝新年教仔女𢭃利是

藝人張兆輝、黃翠如、譚凱琪、黃庭鋒與新鴻基地產代理有限公司租務部總經理鍾秀蓮在東港城為「韓式鈕藝御花園」進行揭幕禮。張兆輝近日忙於通宵拍攝無綫劇集《黃金有罪》，要到新年才可以放假休息。他指新年會特別教導子女傳統習俗，避免傳統失傳，他說：「以前仔女細個嘅時候，會同埋嫲嫲一齊整蘿蔔糕，亦都會教佢哋點樣同父母拜年𢭃利是，等佢哋秉承傳統。」



哽咽憶亡友林嶺東



問到張兆輝會否出席好友著名導演林嶺東的追思會？他聞言即十分感觸，忍不住落淚，並哽咽說：「好遺憾，嗰日我要做嘢唔喺香港，無緣送佢最後一程，但係我會記住佢。當年同佢拍《冲天火》，相處雖然只係十幾日，但係大家好似識咗好多年，佢好似家長咁，係第一個導演教我點樣去演戲，私底下大家亦好多溝通，佢仲讚我演戲好到位，嗰段時間學到好多嘢，之前拍《飛虎》都有用番佢教我嘅方法。本來諗住拍完套劇搵佢傾吓偈，但係可惜佢咁突然離開。」



慨嘆無緣再合作



他慨嘆無緣再與林嶺東合作：「好多人覺得佢好嚴肅、好惡，其實佢係一個好健談、好幽默、好風趣嘅人，只係工作嘅時候超級、超級認真，本來有機會再合作拍電影，但係因為檔期問題拍唔到，所以之後就無緣再合作，但係我會記住佢教過嘅嘢。」



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