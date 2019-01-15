感慨囝囝大得快！胡杏兒自爆努力造人ing

39歲藝人胡杏兒育有一子，她早前為奶粉品牌拍廣告，與童星演對手戲。杏兒透露兒子Brendan現時15個月大，她坦言見到對方一天一天長大，心情矛盾：「見到佢每日長大，當然好感恩，但又會唔捨得佢大得太快，希望可以抽多啲時間陪囝囝，因為好怕錯過佢每個『第一次』，好想親眼去見證呢啲重要時刻！」最近囝囝開始牙牙學語，當第一次聽到Brendan叫「媽媽」時，杏兒形容甜到入心，有種被融化了的感覺：「依家佢識得叫『媽媽』、『婆婆』、『爹爹』，每次看見任何動物就會發出『咆』聲，而喺書上面見到食物，佢會分辨得到叫『mum mum』，可能食物對佢嚟講比較重要。」她又指覺得囝囝頗為醒目，連朋友都讚Brendan比同齡的小朋友更醒，又指囝囝至今未試過病倒。



另外，杏兒又回想起Brendan出世前，她跟老公Philip商量過對囝囝的管教方式，曾言要共同當嚴厲的角色，但與囝囝相處後，杏兒被老公指是家中最寵囝囝的一個，不過杏兒卻堅定地表示：「我暫時的角色係『白色』（較温柔、仁慈），因為囝囝仲細，就算鬧佢，佢都未必明白，要慢慢教佢，所以我會暫時先做『灰色』（中庸）嘅角色。不過我同老公有共識，依家會慢慢地向囝囝灌輸待人接物、禮貌等基本要教嘅嘢。」杏兒坦言自己很幸運，身邊有老公、奶奶幫忙湊囝囝，自己當了一年媽媽會打70分給自己，仍然有進步的空間；而上次給了老公99分，經過一年經驗累積，他已經成為了「100分爸爸」！



自Brendan出世後，為家庭帶來不少歡樂，杏兒揚言：「希望可以生多一個，其實生完Brendan後覺得小朋友真係好可愛，隨住年齡增長，都希望快啲生多個，等囝囝有弟弟或者妹妹，如果只係得佢一個會好寂寞，所以我哋會好好努力！」



拍攝廣告當日，埋位前杏兒先與小演員培養感情，今次是兩人再度合作拍廣告，默契更勝上一次，期間杏兒不停陪他玩，更準備了小禮物氹對方，令小男孩不時主動拖着杏兒的手，更主動獻吻。而杏兒的老公更帶同Brendan低調探班，親身到現場支持老婆，為杏兒製造小驚喜，相當體貼！



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