女主持透視搶Fo　新婚Clara露手臂晒仙氣

韓國音樂盛事《第28屆首爾歌謠大賞》今晚在首爾高尺天空巨蛋舉行，出席的歌手及頒獎嘉賓下午冒着零下2度的嚴寒天氣現身露天紅地氈，出席的歌手包括Wanna One、防彈少年團（BTS）、TWICE、iKON、Red Velvet、MAMAMOO及IZ*ONE等。



而主持與眾嘉賓今日就齊齊搶歌手鏡，其中與男諧星權赫秀擔任紅地氈主持的女團CAMILA的28歲成員Choim，就身穿透視裙晒腿吸睛，她不時大嗌「好凍」。而為頒獎禮擔任司儀的金所炫就在兩名拍檔金希澈及申東燁護送下現身，兩人更除低外套搭在金所炫兩邊膊頭上，場面爆笑。



而剛於本月6日在美國與企業家男友舉行婚禮的34歲女星李成敏（Clara），今日就以頒獎嘉賓身份現身，是她婚後首度出席公開場合，她身穿一襲Cape Gown露手臂及心口，大晒仙氣，她受訪時獲主持祝賀她新婚，她就說現在好幸福，會好好生活，問到曾經出碟的她可有計劃再以歌手身份再活動？她就表示暫時沒有做歌手的計劃，會專注做演員，問到今年的工作計劃，她就說：「今年會喺中國有演員活動，希望喺韓國都會有新作品，我都期待緊，物色緊。」