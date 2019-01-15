否認靠父幹買樓！黃翠如：係我用私己錢買

無綫花旦黃翠如、張兆輝、譚凱琪、黃庭鋒與新鴻基地產代理有限公司租務部總經理鍾秀蓮在東港城為「韓式鈕藝御花園」進行揭幕禮。



談到有指黃翠如爸爸助女兒踏足商界，去年黃父更豪擲510萬港元，以翠如全資擁有的公司名義，購入上環偉利大廈一個商業單位，一心打本給女兒及女婿做生意。對此黃翠如回應說：「呢個係我第一個物業，係我自己儲錢用私己錢買，都係租出去投資，物業同我兩個男人無關，亦都冇蕭正楠個名，佢自己都有物業。」黃翠如自言對數字沒有概念，故無意做生意。



另外，黃翠如首次以「蕭太」身份出席活動，她受訪時指現在出街，大家好像已經不記得她的名字，人人都叫她蕭太，又指蕭正楠聽到人們稱呼她蕭太笑得最開心。問到首年派利是準備了多位數字？她笑說：「唔緊要，都係攞佢啲錢。」問到新年為老公準備了甚麼？可會為老公購買紅底褲賀年？她笑說：「冇咁嘅概念，依家仲有人買咩？」講到堪輿學家麥玲玲預測她有機會豬年做媽媽，她笑說：「多謝佢嘅祝福，但係今年都要拍劇，我自己冇呢個計劃，而我亦都唔係有計劃嘅人。」



講到她早前發文，令人誤會她先向蕭正楠求婚，她說：「係佢向我求婚先，第一次喺過山車，第二次我已經應承咗，畀人求婚個感覺幾high！所以每去一個地方都叫佢同我求婚，而我都想佢感受吓畀人求婚嘅感覺，所以我就同佢求婚。」



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