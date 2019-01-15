講陳瀅笑騎騎　陳家樂一講余香凝唔識笑！

藝人陳家樂出席「領展商戶超級伙計 全民畀讚」頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，穿着圍裙、戴眼鏡，暖男造型上陣，獲不少女粉要求自拍合照，家樂都來者不拒。



早前被爆與陳瀅到日本旅行倒數，他則自稱是與同事同行，他說：「12月內一次過拍咗三個製作，好瘋狂，未試過，冇放過假，所以約同事去日本玩。（陳瀅都有去？）機場見到我一個。（讀者話見你哋玩足4日3夜？）我睇唔到個報道，所以唔回應。（冇相唔認？）唔回應太多緋聞嘢，想留意番工作上。（話你機場搭的士去陳瀅屋企？）主觀說法我去轉車啫，冇特別。」他說與陳瀅是好朋友，問兩人是否拍拖？家樂說：「唔係，依家唔係，（將來呢？）答唔到。（冇可能發展？）唔係好識處理朋友以外嘅感情，做朋友先（深交？）一向朋友。」問是否變兄妹情？家樂即笑說：「唔識答，唔回應，好驚！」至於他的前度余香凝與任職保險的同遊嘉年華會，家樂即收起笑容：「唔知，冇回應。（祝福佢？）佢開心當然開心，最近做自己嘢，冇留意。」



指過去一年工作豐收，月底會接拍林超賢導演的暫名《緊急救援》，笑言不想做死屍，故現在請教練操水，試過曾拍戲受傷的他，說家人和同事驚過他，經常提他小心，不要死頂。最近頻頻曬燈及做健身，問要練幾吋大胸肌？他說：「呢部戲要着衫，反而要收身啲。」