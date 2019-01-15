片場日日有槍聲　吳彥祖王千源拳拳到肉險傷

由吳彥祖、王千源、衛詩雅及春夏等演出的英皇電影《限期破案》昨日煞科，其概念海報亦隨之曝光。該戲自去年11月在江門開拍以來一直處在封閉拍攝狀態，在過去的2個多月裏，劇組有超過四分一時間拍攝至凌晨，除了戲外的生理考驗，戲裏因導演劉浩良對動作真實度的高要求，演員務必拳拳到肉，吳彥祖與王千源數度因打得太逼真而險些受傷，為了應付戲裏戲外高難度的挑戰，他們常帶劇組的男演員一起健身，進行體能訓練。



在今次曝光的劇照中，復古的場景和造型，彷彿令人回到陌生又熟悉的上世紀8、90年代，劇組輾轉於江門、中山等5個城市拍攝，場景均為全新搭建或借景改造完成，劇組共使用道具槍48支、空包彈6243發、爆破反應彈4312顆。工作人員指片場每天槍聲皆震耳欲聾，好像劫案在真實發生！拍攝期間，各市主要道路累計封路20多天，製片組對當地政府和市民給予的大力配合表示感謝。



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