爆關智斌即將轉行　張敬軒插：五穀不分

「獎王」張敬軒（軒仔）今日假自家法國餐廳舉行答謝宴，並即場「晒冷」，在台上展示獲得的獎項，氣勢逼人！軒仔甫上台尷尬地邀請一名特別嘉賓上台：「造型師請上台，我條褲褲頭爆咗！驚甩褲！」隨後便逐一多謝一直支持自己的客戶及每個單位，自言遇到好多貴人：「呢行好現實，要配合天時、地利、人和，自己年年都係同一強度、量度咁做。」而當Fans上台送贈紀念品時，發現一條「波叔褲」，軒仔收到笑不攏嘴，場面爆笑！



楊受成送炒斷市名錶



問是否要自掏腰包「埋單」？軒仔指由公司負責，但當被提醒是由他自費時，軒仔反應愕然：「早知係咁就食龍蝦，羊毛出自羊身上，但開心嘅，因為老闆（楊受成）都有獎勵我，送咗隻炒斷市嘅名錶。（價值？）都值10幾萬，或者唔夠錢埋單就拎隻錶出嚟，哈哈…」而之後會再同公司同事慶功，更宣布11月會與中樂團開騷。



軒仔表示睇好多報道指零售業變差，但都會保持出傳統唱片，同時加強網絡宣傳。問是否想轉行做網紅？他笑話：「咁易咩？啲網紅擘大眼就剪片、飯都唔食，係一門好高深嘅學問。」



封謝霆鋒做首席大廚



講到同公司的關智斌（Kenny）於網上平台有煮食節目，問可會上節目大展身手？軒仔說：「會中伏㗎喎！我唔敢食佢煮嘅嘢。（一人煮一樣。）我煮畀佢食？咁難㗎咩？因為依家係競爭對手，所以都冇乜點睇，大家都要喺Channel呃Like。（去挑機？）唔使啦！我唔出手啫！霆鋒（謝霆鋒）第一，第二係唔係我唔知，但我一定贏關智斌囉！佢煮嘢食都係新丁，聽講佢墨魚條軟骨都唔知係咩，我媽會話呢啲人係五穀不分。（踩佢喎？）唔係！唔識咪學囉！虛心啲打嚟問我，我可能都會教佢！」又指對方強行不是煮嘢食而是做運動，笑稱Kenny就快轉做運動員。