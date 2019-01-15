97歲《仙樂美人》傳奇女星Carol Channing離世

曾出演多部著名百老匯劇包括《紳士愛美人》（Gentlemen Prefer Blondes）與《俏红娘》（Hello, Dolly!）的美國傳奇女星Carol Channing今日離世，享年97歲，公關B. Harlan Boll表示公布其死訊極為痛苦，形容Carol為一個原創行業的先驅，傳奇以及偶像。



Carol於98歲生日前16日撒手人寰，一生忠於演藝工作，讀大學時綴學演舞台劇，後來憑音樂劇闖出名堂，有「音樂喜劇第一夫人」之稱，多次獲東尼獎獎項提名，同時曾封最佳音樂劇女主角。她亦於影壇發展，1967年憑《仙樂美人》（Thoroughly Modern Millie）獲金球獎最佳女配角獎，同時首獲奧斯卡最佳女配角提名，1970年成為首位於英國超級碗中場騷表演的名人，不但打入美國戲劇名人堂，1995年亦獲東尼獎終身成就獎，她於2005年仍有公開演出，紀錄片《Larger Than Life》於2012年出爐。Carol一生有4段婚姻，與第二任丈夫Alexander Carson育有一子。



