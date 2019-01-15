《首爾歌謠大賞》：BTS連續第二年奪大獎

韓國音樂盛事《第28屆首爾歌謠大賞》今晚在首爾高尺天空巨蛋舉行，爆紅男團防彈少年團（BTS）奪得歌手獎、最佳專輯獎及最高榮譽大獎，是他們連續第二年獲得大獎。



成員SUGA在發表感言時透露新碟已在製作當中，雖然不知道甚麼時候但面世，但承諾會有更帥氣的歌曲和演出，大家可以多多期待，而RM在奪得大獎後便說：「唔知大家信唔信，我都係ARMY（BTS粉絲）嘅粉絲，以後我哋會作為大家嘅粉絲，繼續努力演出，我哋以後都係大家嘅粉絲，亦係大家嘅Idol（偶像）。」而問到頒獎禮結束後會去哪裏慶祝，SUGA就指他們要繼續回去工作室，努力寫歌。



至於合約於上月31日結束的Wanna One，今晚齊人出席，今次是組合最後一次參加頒獎禮，他們在演出時輪流發言多謝粉絲，場面催淚，而他們獲得歌手獎及粉絲票選的Fandom School獎。而男團iKON就憑去年的人氣歌曲《LOVE SCENARIO》奪得最佳歌曲獎，他們亦同樣獲頒歌手獎。



以下是部分得獎名單：



歌手獎：Monsta X、MOMOLAND、NCT 127、iKON、Wanna One、NU'EST W、防彈少年團、Red Velvet、Seventeen、TWICE、EXO



新人獎：Stray Kids、IZ*ONE



年度發現獎：梁多一



舞蹈演出獎：GFriend



抒情歌獎：任昌丁



Fandom School獎：Wanna One



韓流特別獎：EXO



人氣獎：SHINee



最佳專輯獎：防彈少年團



最佳歌曲獎：iKON《LOVE SCENARIO》



大獎：防彈少年團