何解呢？吳若希唔畀老公黐近周柏豪

歌手吳若希（Jinny）就到麥花臣參加慈善演唱會，獲西裝骨骨的老公何兆鴻撐場，認真Sweet！Jinny抵死笑說見到老公開心晒，因為晏晝畀周柏豪「兇」完，感覺，又指不會讓老公太接近柏豪：「佢會教我老公講技巧，上次勁歌之後去慶功宴，柏豪教佢說服老婆買車同買袋嘅關係。（真係買咗車同袋？）未睇啱，同埋今個星期日會播我去東京Shopping個節目，會叫佢睇，話佢知有呢個地方，下次一齊去。」



問到是否不再同菊梓喬（Hana）一齊坐？她笑話都一齊坐了整個下午：「盡量唔好啦，好攰，哈哈！不過大家私下都知咩事，冇所謂啦！」續指每年頒獎典禮都是一個機會讓大家聚首一堂，如果不和，聚埋都冇意思：「真係講都冇人信，星夢真係好和諧，和諧到我自己都驚。（表面和諧？）唔係，我哋會互窒冇底線。（唔怕得罪人？）真心Friend唔會驚，如果好Friend我生死都可以講笑！我成日都將老公個煙灰盅講成骨灰盅！」



Jinny搞笑話留待下次頒獎典禮再「打過」，其中更指名要同新加入星夢的連詩雅（Shiga）「死過」，惟記者講到柏豪指Shiga未夠資格相題並論時，Jinny勁大反應笑話：「黐線！聽柏豪講啦！我哋同期出道，當年競爭都好大，相信會延續到今年，都好期待佢出歌。」又表示自從得悉Shiga自稱為「連姐」之後，就不禁從此稱她為其名。