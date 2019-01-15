突發！《蜘蛛俠2》預告出爐有齊呢堆驚喜！

今年除咗有漫威（Marvel）嘅《Marvel隊長》（Captain Marvel）以及《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）備受注目，仲有Sony主導製作嘅《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），粉絲連月等預告出爐，近日更於社交網求主角Tom Holland幫口，今晚終於堅有第一個預告睇喇！Tom原定當地時間早上5點45分開直播，後來話要6點先可以公布預告，不過粉絲有預告睇仍然勁高興派心心！



（以下含《復仇者聯盟3：無限之戰》劇透，慎入！）

「蜘蛛俠」對上一次就出現於《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），幫手對付大奸友「魁隆」，最後不幸化灰，《蜘蛛俠2》預告未見任何與《復仇者3》情節有關嘅場面，相信係留畀《復仇者4》交代喇，不過亦有唔少熟口熟面嘅人驚喜現身，當中包括「鐵甲奇俠」個老友保安「Happy」、「前神盾局局長」Nick Fury以及「Agent Hill」等。



預告一開始就見到「蜘蛛俠」Tom周圍幫人，仲同知道佢真正身份嘅「梅姨」瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）出席籌款活動，令呀姨好驕傲，「Happy」法夫羅（Jon Favreau）出場與「梅姨」眉來眼去，睇到Tom眼定定！而Tom回歸學校生活時，老友Jacob Batalon與上集好中性嘅Zendaya都有現身，佢哋仲齊齊跟學校去歐洲旅行，Tom一度想放個靚假，唔打算帶「蜘蛛俠」新戰衣上陣。而去到景點，Tom讚Zendaya打扮靚靚，似乎會有感情線。



鏡頭一轉，Tom老友就被森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演嘅Nick用針榻整暈，原來佢打算要求「蜘蛛俠」開工對敵，救大眾包括同學仔脫離危機，後來巨型怪物「上水」，新加盟嘅積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）終於以奸友「Mysterio」造型現身，與怪物對戰，Tom嘅同學仔議論紛紛！至於落實有份回歸電影嘅上集奸角「Vulture」米高基頓（Michael Keaton）暫未現身，上集與Tom亦師亦友的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦無影，未知是否與《復仇者》系列故事發展有關。電影公司另於社交網笑稱Tom偷步同粉絲公開預告，加碼放送電影海報。