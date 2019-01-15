姜糖發功！姜濤獲粉絲買燈箱廣告示愛

新進組合MIRROR的風頭躉，現年19歲的姜濤，獲「姜糖」（姜濤粉絲的稱呼）示愛，在銅鑼灣港鐵站買燈箱廣告。廣告上款寫着「致愛：姜濤我們的超級冠軍」，下款則寫「潛水艇中的16粒姜糖」，並寫上愛的告白：「Because of you姜糖們成了最得意的女孩，讓我們123說聲我愛你，陪着走每個高山低谷，我們多喜歡你，你會知道。」並放上大大張姜濤的靚仔相，十分搶眼。其實MIRROR另一成員陳卓賢（Ian）比姜濤更早一步獲粉絲送愛，獲粉絲在九龍灣的港鐵站買燈箱廣告支持。



覺得唔好意思



MIRROR的經理人花姐回覆東網時，說：「知道姜糖好愛姜濤，佢哋想花心思表達愛意同支持，係想多啲人認識姜濤，我都有同姜濤講番，姜濤都好開心，不過我哋都覺得好唔好意思，唔想佢哋花費。」花姐又指支持有很多種方法：「可能佢哋覺得送禮物已經唔夠特別，粉絲每次嚟支持，用心支持都好夠。」



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