認戀主播後首襲港　周興哲想買呢樣嘢畀女友

23歲台灣創作歌手周興哲（Eric）日前認與大6年的主播趙岱新拍拖後，首度襲港出席活動，吸引大批Fans圍觀，場面墟冚！Eric甫上台就以廣東話同Fans打招呼：「你哋好唔好？我愛你哋！」氹到全場Fans勁開心尖叫！其後更清唱歌曲《怎麼了》及《終於了解自由》冧Fans，果然拍拖後心情大靚！



未有計劃上門拜年



問到女友今次可有相伴來港？他即冧笑話女友未有同行：「今次只逗留一日，因為有工作在身。」會買手信給女友？Eric反問記者有甚麼特產推介，繼而表示想買菠蘿油：「因為她應該喜歡吃，下次如果有機會都想帶她來香港，自己很喜歡香港，覺得很城市、有Shopping的感覺。（新年會互相去家裏拜年？）還未有計劃。」



首個情人節要開工



至於問到何時會再來香港開騷？他坦言一切都安排中：「也希望再來香港開演唱會。（戀愛後的創作更甜蜜？）自己都有蠻多情歌。」講到即將迎來與女友一起的首個情人節，Eric就表示當天有工作，未能和女友一起過。



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