【泊到好碼頭】文詠珊蔚雨芯Miki生活升呢

女人最緊要搵個好男人，圈中女星另一半財力深厚，拍拖期間不但生活水平升呢，更入住豪宅，由平凡女變成富貴公主。



文詠珊



藝人文詠珊（JM）因家道中落，故由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住。JM早期以「𡃁模」出道賺錢養家，2014年與金融才俊男友吳啟楠拍拖後，在2017年搬入男友豪擲2,500萬元買入的大埔比華利山豪宅，同年她亦買入了跑馬地滙翠臺的三房兩廳單位。



蔚雨芯



蝸居公屋的藝人蔚雨芯，早前被東網踢爆與家族擁有逾千億資產的姓鄭馬來西亞籍男友拍拖，男友對她呵護備至，每次均提供頭等機位由香港飛到馬來西亞，而在港安排她到豪宅居住，並設專車接送。雖然她只稱對方是好朋友，但坦言結婚必定會與大家宣布。



楊愛瑾



「餅碎」楊愛瑾（Miki）2006年與永安太子爺郭永淳拍拖，有指二人拍拖期間，她以月租三萬租住西半山千呎豪宅，及經常被拍得出入名店，當時她堅稱是努力工作及慳家。最終二人在2016年結婚，翌年誕下兒子Luken，去年更宣布再做媽媽，現時專心安胎。



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