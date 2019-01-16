單身好渴？安心亞拍MV攬住佢喪

台灣女神安心亞主演的劇集《你有念大學嗎？》收視高開，為了片頭歌曲《Chillaxing》，她率領同劇演員禾浩辰、邱宇辰、邵翔等人晒舞技，影片曝光後掀起粉絲熱烈討論，她即推出輕樂心版，作為紓壓秘方，日前她為這新版拍攝MV，她換了3套服裝造型，舞蹈老師大鈞特別為她設計了最Chillaxing的舞步新歌大走療愈舞蹈風，她說：「這支舞本來看起來蠻簡單的，不過大鈞老師要求很嚴格，表演時都不能放鬆，所以跳完這支舞真的很累。」



MV中安心亞大玩角色扮演，她說：「拍攝MV嘅時候做了很多療愈的事情，感覺好像死了很多回。」她在拍攝現場玩性大發，不但整個人貼在牆上拍照，甚至搞怪地掛在窗台，她還與假人男模互動熱吻。工作忙的她仍努力keep fit，她透露自己的減肥秘方：「我都去健身房做有氧訓練，主要是跑步，如果工作不累的話會控制飲食！」她主要吃雞胸肉、少吃澱粉，她苦笑說：「還好最近要拍戲，回到家半夜肚子都很餓，卻累到可以直接睡着！」



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