東方日報C1：Gin Lee半億豪宅玩同居

現年31歲的歌手李幸倪與馬來西亞的男友分手多年，曾揚言恨拍拖的她，原來終於「破Dry」，搭上身材高大的有米男友，曾住劏房的她最近升呢進駐男友位於西九、市值約半億的GRAND AUSTIN豪宅共賦同居，出入更有專車接載，可見地位超然！



李幸倪（Gin Lee）轉眼入行踏入第十年，早年孤身由馬來西亞來港發展歌唱事業，沒有收入的她當時要住劏房，亦試過山窮水盡欠租搵人接濟，直至2016年泊得好碼頭簽約環球唱片，又參加內地歌唱比賽節目《中國好聲音》，令她名利雙收，谷底反彈，去年更圓夢在紅館舉行首個個人演唱會，在剛過去的樂壇頒獎禮亦取得不俗成績。



帶男友見家長



如今Gin Lee總算有名有利，Dry了多時的她，原來秘密搭上一位三十餘歲、家底豐厚、身高約六呎的香港男友，為免戀情見光死，她一直避談感情事，實行低調處理，但其實早已讓男友見過家長，早前父母來港探望時，她拍拖與父母四出到名店購物。事業愛情兩得意的她，最近更搬往男友位於尖沙咀柯士甸道、市值約5千萬元的GRAND AUSTIN面積千多呎的高層單位，與男友築愛巢。



餐廳醫肚嘟嘴



日前下午3時許，Gin Lee與兩位公司同事現身黃埔一個商場搵食，走到該處一間台式餐廳，在門外探頭看看便決定入內醫肚。入座後，她拿着餐牌與同事研究，點餐時更講到嘟晒嘴。眾人逗留約個多小時才埋單走人，臨行前，她出動自拍美顏神器叫同事為她拍照，其後邊行邊拿着電話翻閱靚相，而助手則為她挽手袋，一行人步往附近電台工作。完成工作後，Gin Lee在助手陪同下乘坐七人車離開，然後直駛位於尖沙咀的豪宅。



另一日，她出席活動後，在數名工作人員護駕下離開，期間被大批粉絲包圍，她亦禮貌地笑笑口揮手，之後乘七人車返愛巢。



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