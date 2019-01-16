狂讚日本妹　吳業坤學定日文等深入了解

歌手吳業坤最近推出雙EP的新碟，講到今次很多歌都衝出香港製作，如《凱旋門》在法國做，在日本又拍了兩首歌的MV，他感激公司揼本支持：「好難計幾多錢，對我嚟講係天文數字。」



問到去日本最大得着是甚麼？他表示：「識到當地專業嘅模特兒同演員，了解到日本工作嘅體制，佢哋做完嘢會畀面食飯招待你，但之後就分得好清楚，唔會特登交換聯絡。」問到可覺得可惜？他抵死表示：「唔可惜嘅，因為我係工作為上。（MV入面艷福無邊？）係呀，其實都夠㗎啦，做人唔好咁貪心。」



問到私下可有問日本妹攞聯絡？坤坤表示：「咁又冇喎。（你怕醜？）語言不通嘛，普遍我接觸過嘅日本朋友都好尊重自己嘅語言，所以溝通唔到。（你學咪得？）都唔係一時三刻嘅嘢，雖然我都有開始學嘅。（諗住進軍日本？ ）都唔係一件壞事。（想試吓？） 覺得可以試吓，呢個年代咩都有可能。」那問到可想識番個日本女朋友？ 他笑言：「我諗係每個港男其中一個夢想，係個幻想，感覺係幾良好嘅，拍攝現場都真係幾Kawaii嘅，但進一步嘅深入了解就未知，因為語言係一個好大嘅問題，但唔排除將來，或者係洋人都唔出奇，我唔排除任何可能性，上年又點會諗到會去法國做歌，去日本拍MV。」



坤坤坦言不想困住自己在香港，又講到由2016年開始有些負面新聞：「啲人會攞返以前啲留言同相出嚟講，但明明嗰陣時冇事，大家都會同我互動，所以依家所有嘢我都收得好埋。（變得避忌啲？）會呀，以前覺得得意咪留言同大家傾吓偈，諗到咩就會講，係咁先會有火花，但點解我講嘅嘢會有問題？既然全世界都覺得我有問題，我咪唔好搞咁多嘢出嚟。」



講到他和女性朋友食飯都會傳緋聞，他無奈笑言：「好笑嘅。（女仔同你劃清界線？ ）費事搞到人啦。」講到他感情世界dry了很久，他表示：「唔緊要啦， keep住拍劇唱歌嘅時間已經好充實，一空餘就做gym同生髮療程。（唔諗拍拖？）諗嘅，青春期嘅少年，但遇到先啦，如果真係有機會拍拖，公開又唔知會寫啲咩，唔公開又心驚膽顫，或者等到我結婚先去做呢件事，但依家又前路茫茫，所以專心做嘢先。」



服裝：American Eagle Outfitters / COS

場地：Neway



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