張繼聰冇打招呼　唯唯記足十年：好難受

呢兩日社交網好多藝人都玩緊#10yearchallenge，一向好鍾意開心share嘅張繼聰（阿聰）梗係玩埋一份啦，佢上載10年前後嘅合照，明顯依家嘅佢係大隻咗、有男人味咗，最重要係散發自信！



其實只係平平無奇嘅一個Post，點知觸發咗梁競徽（前名：梁烈唯、唯唯）嘅神經，佢喺阿聰個Post留言話：「話說10年前我在tvb五廠外的走廊遇見你，當時係夜晚，而你帶（戴）住副黑超！我跟你友好點頭 say hi！但你不理我直接走過～～～」阿聰即回覆說：「咁明顯我視力有問題啦！」



梁競徽坦言一直將件事放喺心中：「當時我好難受！一直放了在心中，就算之後大家認識了我也沒有問你為何！但這些年我終於知道，當時的你正受著（着）很多壓力！現在我更加知當時的你為何會這樣，我知道一定唔會係因為你串（寸）！所以現在看見你很有自信很有魅力，我真的很為你感到開心！同時也給了很多動力和信心給我，其實真係要感謝你！感謝你的分享！」阿聰回覆話：「大家努力兄弟，應該純粹係發雞盲。」



一場兄弟互相鼓勵大講真心說話真係好令人感動，網友話估唔到事隔十年，梁競徽都仲咁好記性。又係嘅，放一個人喺心上，係會記得佢做過嘅事。