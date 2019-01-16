JM王語嫣造型曝光　網友嘲：神仙媽媽

內地再度將武俠小說《天龍八部》翻拍劇集，早前公布女主角王語嫣由香港代表文詠珊（JM）飾演，惹來網友議論紛紛，有網民直指佢唔夠仙氣，亦有粉絲力撐有氣質。近日JM喺社交網分享劇集發布會嘅相，各角色造型終於曝光，同「神仙姐姐」撞樣嘅王語嫣長髮飄飄，一身白衣素服清麗脫俗，化上淡妝都有幾分仙氣。JM留言：「其實我們已經拍攝了幾個月了，現在還在努力拍攝中。」佢仲好期待成品添！不過有網友睇到角色造型後，就話JM係史上最MK嘅王語嫣，仲話童年回憶崩壞，聲言要棄劇！



客觀啲睇，之前幾套《天龍八部》演王語嫣嘅女星，例如陳玉蓮同李若彤咁，拍攝嗰陣都只係22、23歲，而劉亦菲更只係得16歲，比起現年30歲嘅JM，的確後生得多。所以有網友直頭話JM唔係「神仙姐姐」，而係「神仙媽媽」！不過其實JM都算保養得宜，加上演技搭夠，話唔定會為大家帶嚟全新嘅王語嫣呢！



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