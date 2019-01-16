唔止3個！薛家燕爆靚湯多人追：輪住嚟探班

藝人湯洛雯（靚湯）及薛家燕拍攝無綫節目《新春開運王》，講到豬年運程，家燕姐表示關心女兒的姻緣，但不是大女石佑珊，而是曾在《燦爛的外母》飾演其女的靚湯。靚湯表示：「大家都好緊張我嘅姻緣，3位師傅都有同我講，上次李居明師傅都話我有3個人追。」家燕姐即踢爆：「唔只3個，佢好多人追！好多人嚟探班。（我哋識㗎？）識㗎！哈哈，我希望佢正式姻緣到，好似嫁女咁，我唔送金豬都送金鏈！」靚湯笑言：「真係冇，冇人嚟探班，就算我阿爸喺香港都冇嚟探班，不過3個師傅都話我2020年好事近。（可能閃婚？你接受到？）細個唔會咁諗，要plan好晒，依家咩都有可能發生。」家燕姐笑言：「依家年代可能有咗BB先呢！只要情投意合就得，有啲人拍拖十幾年到結婚先知唔啱。」



被家燕姐踢爆的靚湯即乘機反擊對方，反問家燕姐是否想閃婚？家燕姐即笑言：「除非我有咗就閃婚啦！但我食咗『靜心』，所以冇辦法，生B惟有等我個仔同新抱。」靚湯就講笑叫家燕姐不要經常在屋企阻住兩個後生「造人」，家燕姐笑言：「我住喺佢哋隔籬，但上去前會問一問佢哋先，如果佢哋忙緊我就明，我好明白事理嘅。」隨即又讚靚湯又乖又靚女，是個好老婆，靚湯笑言：「其實我唔心急㗎，單身都得㗎！不過如果我拍拖，你就唔好上嚟我屋企阻住我啦。」



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