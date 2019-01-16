梁釗峰拍MV畀女圍：幸福感爆棚！

梁釗峰為新歌《問題青年》拍MV，導演6號安排逾十多位美少女與釗峰通宵拍MV。釗峰坦言心情既興奮又緊張，但幸福感爆棚！MV中，少女們穿上同色同款的服裝，然後睡在現場每個角落，釗峰努力喚醒她們不果，同時亦另有一位衣着有點相似而且特別高的女子，在操控這些昏睡的少女，結局出人意表。



釗峰說：「呢首歌係講兩代之間嘅矛盾，依家年輕人有好大嘅『無力感』，上一代嘅人成日都覺得下一代乜都不足、唔夠經驗…會畀年輕人好多框框，令年輕人無所適從而產生好多問題青年，而今次MV嘅少女就係用肢體動作去表達呢種無力感。」



問到釗峰覺得自己屬於「上一代」還是「下一代」呢？他說：「我係『中代』！我身邊有唔少90、00後嘅朋友，大家相處好快有共同話題，亦有好多超過50、60歲嘅朋友同我以兄弟相稱，我覺得自己跟任何年齡人士都可以溝通到。大家諗一諗，有時覺得下一輩唔夠經驗、想法不切實際嘅時候，諗番自己成長過程，如果被前輩咁樣批評亦唔好受，大家都後生過、都有過呢份衝勁，不妨畀多啲呢一代嘅年輕人去發揮。（你點樣同上一代溝通？）我有時會去做義工，識得點樣同啲『老友記』混熟，其實最緊要用心去溝通，有時一個微笑就夠。」