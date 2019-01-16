多年來飽受惡評　Sulli望得到記者同觀眾愛護

韓國女團f(x)出身的24歲女星Sulli，多年來飽受惡評困擾，多次被網民批評她在Instagram公開的照片意識不良，被批經常不穿內衣，最近與友人新年開P的照片就被指精神狀態不正常，而她首個真人騷《真理商店》已接近尾聲，今日播出的新一集，她在就商店結束營業後，為粉絲公開她的感想。



她坦言希望得到大家的愛護：「記者大人們，請多多愛護我，觀眾大人們，也請多多愛護我。」她又講到開了真理商店後，見到那麼粉絲到來支持的感受：「我認為責任感、對身邊人的珍惜，以及對粉絲的感恩之心，要更加形惜和重視。」對於一直以來惹起的爭議，她就表示：「我很對不起我的朋友，他們是又好又善良又漂亮的朋友，我在想他們為甚麼要因為我而被罵，了解我的人，都很清楚知道我是沒有惡意的。」



Sulli指有些人總是戴住有色眼鏡看她，令她覺得很傷心，她認為自己已改變很多，今後亦會繼續改變，做《真理商店》這個節目期間，她也覺得多了人站在她身邊：「人不是都會變嗎？可能他們開始變得更了解我吧，多謝你們一直相信我。」