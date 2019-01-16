突擊巡舖！莊思敏撞破員工蛇王反被鬧

藝人莊思敏現身自己有份投資的點心店，介紹與卡通人物My Little Pony的新合作，提到近日有曲奇餅含致癌物超標，莊思敏表示有留意，直言對放入口的食物一向嚴謹，廚房衛生問題，更閒人禁入，她更會經常突擊巡舖，她說：「有時行過就嚟望一望，開頭員工唔係好習慣，有個員工仲好憎我，因為有次我嚟，兜口兜面撞正佢出去蛇王，佢行轉背就鬧我，畀我後面個朋友聽到，係私人恩怨，都唔會炒佢，我都算係好老闆，會講道理。」



提到農曆新年會返馬來西亞過年，對於弟妹都各自有另一半，唯獨她仍然單身，身邊朋友都稱呼她做「兄弟」，她說：「所以我留番長頭髮，畀人知我係女仔，係兄妹，唔係兄弟，」她更爆媽媽沒有催，但就經常傳些男仔筍盤給她，她說：「其實我對男仔嘅背景冇所謂，只要佢係好人，錫我就得，淨係睇過相和履歷，未見過真人。（今次返馬來西亞順便相睇？）去到就順便啦，我之去北京，見到朋友就問有冇男仔介紹，見多識廣啫！」



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