老公叫BB　39歲李孝利開始有眼紋感傷心

現年39歲的韓國性感女歌手李孝利與音樂人李順尚結婚5年，婚後移居濟州島享受二人世界，前年二人以夫婦檔拍攝綜藝節目《孝利家的民宿》，公開婚後生活。而最近李孝利就為YouTube頻道「Hong's MakeuPlay」拍攝化妝片，老公李尚順亦有出鏡。



化妝師為李孝利化妝期間，李孝利突然因為眼部皺紋的感到傷心，此時李尚順就出現，甜蜜地跟李孝利說：「我哋BB做咩事？」而李孝利就叫「老公」，之後攬實李尚順，簡直「閃盲」觀眾！而在場的工作人員都看不過去，紛紛說：「哎呀，做咩呀？」十分搞笑。而叫李孝利做「BB」的李尚順，就繼續說：「BB飯仔係咪漏咗喺車上面？」李孝利就配合道：「嗯，拎埋奶樽過嚟啦。」令現場工作人員都忍不住爆笑，李孝利就笑道：「女人係即使去到40歲，都想繼續做BB。」



而早前在IU的演唱會上現幸福肥的李孝利，就坦言現時的體重近119磅：「只睇外表係唔多覺，以前着嘅裙都仲啱着，我諗係肌肉再多咗呱。」



另外，李孝利今日驚喜現身金濟東主持的電台節目，連製作組都大為驚訝。