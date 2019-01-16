拍春晚節目　周詠琁難忘零下廿度着蒙古服飾

國寶級歌唱家周詠琁日前遠赴內蒙錫林浩特市拍攝有「小春晚」之稱的《東西南北賀新春》節目，雖然當地氣溫得零下20多度，但受當地人熱情感染，她無懼冷風穿起蒙古服飾獻技，體驗難忘。



蒙古包旁搭舞台



周詠琁此行先飛往家鄉湖州錄製《樂遊天下》，介紹當地的風土人情，繼而轉赴內蒙錫林浩特市的錫林郭勒草原，參演春節期間播出的大型節目。首次踏足該處的她初嘗穿起蒙古服飾的滋味，感受當地的民族風情。攝製隊在蒙古包旁邊搭起大舞台，找來130位馬頭琴手、170名烏蘭牧騎演員、以及80個孩子穿上不同的民族服裝參與演出，周詠琁則演獻上一曲《中華手拉手》，寓意民族大團結，歌聲飄揚草原，溫暖人心。



奔波勞碌攰到病



周詠琁直言當地氣溫比她想像中寒冷，錄製時困難重重，幸工作人員齊心合力，用熱情融化冰冷：「當地氣溫雖冷，但團隊與居民仍然充滿熱情，全程安排得很細緻，令我完全忘掉冰冷的感覺，今次是個難忘的體驗。」她連日飛往不同城市拍攝春晚，奔波勞碌，甫返港後累病了：「得了點感冒，沒休息多久便要出發到另一城市，畢竟春節將至，要忙於拍攝賀年節目。」



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