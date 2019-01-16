升呢做阿媽！劉心悠冧爆講兩個「囡」

現年37歲的劉心悠一向事業第一，愛情第尾，可是近日曾向外宣布成為兩女之母，不過她的寶貝女非親生而是助養。早前首次去非洲做一星期探訪活動的她，即場助養了兩名當地同一家庭的小女孩，提起「女兒」就冧笑謂：「佢哋好嗲我，依家成日都會掛住佢哋，唔知佢哋做緊咩、會唔會肚餓，助養係一件好得意嘅事，我哋冇血緣關係，但有種能量去Share畀唔識嘅人，所以唔排除之後再助養。」雖然只得短暫相處、言語又不通，但雙方已建立深厚「母女情」，臨離開前更愛屋及烏，親自為囡囡的全家添新衣。



心悠囡囡家中有位年僅14歲的大家姐，她心噏謂：「佢每日放學都要抬20舊磚頭行15轉，都只係賺得2蚊港幣，完全唔夠支撐整個家庭，我試過去抬都抬唔到，但佢都冇放棄、為家人生存嘅力量好大，真心為佢感到驕傲！」續指之後再去難民營探訪後，見到好多小朋友都被迫長大而感受特深：「突然覺得我人生中嘅問題唔係問題，自己其實好幸福！積極嘅人生觀好重要，如果唔係好容易自殺。」



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