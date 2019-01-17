生娘不及養娘大！張慧儀為個仔狂撲水

所謂「生娘不及養娘大」，圈中不少女星領養小朋友，花不少心思真誠對待，希望他們得到愛和溫暖。



張慧儀

2006年，張慧儀在北京巧遇患有先天性心臟病、被父母拋棄的男孩，並為他起名為張晃維。多年來為照顧養子，她支付龐大的醫藥費和學費，甚至有追求者出現，亦無暇理會，搵銀至上。



溫碧霞

2008年，溫碧霞在內地領養男孩，並取名為何國倫。雖然沒有湊仔經驗，但她買書惡補育兒知識，學懂餵奶和換尿片等，每次出遊亦會帶埋囝囝，更計劃送他到美國讀書。



邱瓈寬

台灣導演邱瓈寬與已故女星陳寶蓮分屬好友，陳寶蓮離世後，她一直低調養育對方兒子Don Don。在Don Don的15歲生日當天，她因要到外地工作，故邀請親友為「兒子」提前搞生日派對。據知Don Don曾表示希望入行，但遭邱瓈寬反對，不過事後邱瓈寬亦讓他客串其監製的電影，一圓他心願。



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